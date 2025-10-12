Avanzan trabajos en el sistema de alcantarillado de San Casimiro

Con maquinaria e indumentaria adecuada las cuadrillas realizaron la instalación del colector de aguas pluviales que garantizará un desplazamiento vehicular seguro y eficiente

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por optimizar los servicios públicos para el binestar de los aragüeños, avanzan los trabajos de reparación del sistema de alcantarillado en la carretera nacional del municipio San Casimiro.

La jornada que está enmarcada al Plan de la Patria de la 7 Transformaciones (7T), en su 2 T «Ciudades Humanas para el Buen Vivir»,busca la recuperación y optimización de los servicios públicos y cumple con las orientaciones del pesidente Nicolás Maduro, es respaldada por la Vocera del Poder Popular de la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez y supervisada por el Alcalde de la jurisdicción, Maykel López

En el sitio, las cuadrillas de Hidrocentro con maquinaria e indumentaria adecuada realizaron la instalación del colector de aguas pluviales de 55 pulgadas que reducirá el riesgo de inundaciones y gestionará de manera eficiente el agua de lluvia.

El mandatario municipal subrayó que la obra avanzan rápido para el bienestar de los habitantes.

«Nos encontramos rehabilitando un colector en la avenida Leonardo Ruiz Pineda, esta avenida pertenece al troncal 11 y tiene una importancia grande para nuestro sur de Aragua porque es la que comunica nuestro hermoso estado Aragua con los Valles del Tuy, por esta vía transita un gran porcentaje de productores que vienen desde el municipio Urdaneta, Camatagua e incluso desde el estado Guárico, por eso es importante su reparación para el bienestar de nuestros conductores, transportistas, y para el pueblo en general, cabe destacar que es una obra que en tan poco tiempo ha tenido una reparación muy rápida, gracias al presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez», afirmó López.

Esta reparación no solo va a prevenir inundaciones en la importante arteria vial, sino tambien garantizará el desplazamiento vehicular seguro y eficiente.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS CORTESÍA