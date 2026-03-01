Aragua destaca en el Clásico Amigos del Ciclismo 2026

CIUDAD MCY.- El equipo Lotería de Aragua y la selección de Aragua fueron protagonistas este 1° de marzo en la carretera nacional Cagua – Villa de Cura, durante el Clásico Amigos del Ciclismo, demostrando que la región mantiene un nivel competitivo destacado en el ciclismo venezolano.

En las diferentes categorías, los atletas aragüeños mostraron fuerza, técnica y estrategia. José Pérez (Lotería de Aragua) se llevó el primer lugar en juvenil masculino, mientras que en juvenil – élite femenina, Wilmary Pacheco (selección de Aragua) alcanzó el tercer puesto. Eriannys Linares y Valery Montero, también de Lotería de Aragua, finalizaron cuarta y quinta, consolidando una actuación sobresaliente del equipo.

Con esta actuación continúa en buen momento deportivo del ciclismo aragüeño luego de su gran figuración en la Vuelta al Táchira y Vuelta a Barinas.

El vicepresidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua, Edgardo Díaz, acompañado por el director del Instituto Autónomo Municipal de Deporte y Recreación del municipio Sucre, destacó: “Más allá de eso, Sucre ha tomado la vanguardia y la bandera del ciclismo aragüeño; por excelencia, la mejor carrera se está organizando acá.”

Con estas actuaciones, los ciclistas aragüeños reafirmaron que la región sigue siendo un semillero de talento y que sus equipos están listos para marcar presencia en los principales eventos del calendario nacional.

PRENSA: IRDA

FOTO: CORTESÍA