Realizan mantenimiento al Estadio David Concepción en Ocumare

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por fortalecer la infraestructura deportiva del municipio Ocumare de la Costa de Oro, las cuadrillas de la Alcaldía ejecutaron un operativo integral de mantenimiento y limpieza en las áreas deportivas pertenecientes al Estadio David Concepción.

Esta importante labor impacta directamente a más de 80 atletas que hacen vida en estas instalaciones, quienes practican diversas disciplinas como béisbol, kikimbol y fútbol.

La adecuación de estos espacios garantiza condiciones óptimas para sus entrenamientos y el desarrollo de competencias.

Los trabajos realizados permiten dar continuidad a las políticas en materia deportiva que se vienen desarrollando en el municipio, contando con el apoyo fundamental de la Dirección del Deporte local y regional del estado Aragua.

Asimismo, esta iniciativa se alinea con la política nacional de masificación del deporte, un eje estratégico centrado en la promoción de la actividad física en todos los niveles. Dicha política pone especial énfasis en el fomento del deporte estudiantil, comunal y territorial, como herramienta de inclusión y desarrollo social.

PRENSA OCUMARE DE LA COSTA DE ORO | FOTOS CORTESÍA