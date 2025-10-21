Ciudad MCY

Recital para el Encuentro enaltecerá la paz del mar Caribe este 24-Oct

PorRafael Velásquez

Oct 21, 2025

Ciudad MCY.-La cultora Elena Gil y el productor musical, Leonel Ruiz, liderarán el Recital para el Encuentro Soy Paz, soy Caribe, que se realizará en los espacios abiertos del Museo del Diseño y de la Estampa Carlos Cruz-Diez (Medi), el próximo viernes 24 de octubre a partir de las 6:00 p. m.

Gil es intérprete de numerosos temas que abarcan el folclore latinoamericano y caribeño, la música cubana y venezolana, incluidas canciones en lenguas indígenas y de múltiples géneros de la región.

Por su parte, Ruiz compuso temas variados, incluyendo el álbum Mere mere con Pan Caliente, el disco Palabra de Chávez, un subversivo amoroso y también abordó canciones inspiradas en la poesía, como ¡10 de octubre! y Handala.

El ingreso a la actividad es totalmente libre, cuenta con estacionamiento gratuito y es promovida por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Misión Cultura Corazón Adentro, la Fundación de Museos Nacionales y la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida.

Fuente: CiudadCCS | FOTO CORTESÍA

