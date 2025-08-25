Recuperada casilla de salvavidas en Bahía de Cata con materiales reciclables

*** La obra, que combinó materiales reciclados y madera reutilizada, se enmarca en el Plan Integral de Atención a las Costas del estado Aragua***

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de recuperar espacios públicos y promover la sostenibilidad ambiental, se ha rehabilitado la casilla de salvavidas en la Bahía de Cata, en el municipio Ocumare de la Costa de Oro.

La obra, que combinó materiales reciclados y madera reutilizada, se enmarca en el Plan Integral de Atención a las Costas del estado Aragua.

La iniciativa fue impulsada por la vocera del Poder Popular de la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, en colaboración con el Instituto Autónomo para el Reciclaje y la Protección Ambiental de Aragua.

El proyecto se completó utilizando un 40% de material reciclado y un 60% de madera que aún estaba en buenas condiciones, demostrando un enfoque innovador y responsable con el medio ambiente.

Esta nueva casilla no solo mejora la percepción del entorno, sino que también proporcionará un espacio más funcional y seguro para los salvavidas y poder resguardar la seguridad de propios y turistas que decidan disfrutar de la maravillosa playa.

Es importante destacar acción está alineada con la Sexta Transformación del Plan de la Patria, que busca enfrentar la crisis climática, fomentar la conciencia ambiental y proteger a la población de los efectos del cambio climático.

YORBER ALVARADO ||FOTOS || CORTESIA