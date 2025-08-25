Minaguas atendió sistema de aguas servidas de la Comuna Agroturistica Antonio Ricaurte

*** El Gobierno Bolivariano a través de las ACA, continúa dando respuestas efectivas al pueblo en materia saneamiento***

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo articulado con el Poder Popular con el Ministerio del Poder Popular Para la Atención de las Aguas, el gobierno regional y municipal se realizó la limpieza de colectores de aguas servidas, de la Comuna Agroturistica Antonio Ricaurte, ubicada en el municipio Bolívar.

Esta obra representa una respuesta eficiente a la problemática de las familias, plasmadas en las Agendas Concretas de Acción (ACA) y gracias a las políticas en materia de servicios públicos impulsadas por el presidente Nicolás Maduro y la Vocera del Poder Popular en la gobernación, Joana Sánchez para atender al pueblo.

Las labores que se ejecutan con el propósito de mejorar el servicio de saneamiento contemplan, la instalación de tubería principal, vaciado de base de concreto para boca de visita e instalación de conexiones.

Es importante destacar que estas mejoras están enmarcadas en la 2T, que habla de las ciudades humanas para el Buen Vivir y el desarrollo de los servicios públicos y la construcción de espacios funcionales y agradables.

YORBER ALVARADO | FOTOS | CORTESIA