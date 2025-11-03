Refuerzan seguridad infantil en eventos nocturnos de Girardot

Ciudad MCY.-El Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Cmdnna) de Girardot, en articulación con la Policía Municipal, la Policía del estado Aragua y Satrim, implementó operativos de seguridad el pasado fin de semana. El objetivo fue supervisar espectáculos públicos y verificar el acompañamiento familiar de jóvenes durante los eventos nocturnos realizados en la localidad.

Esta iniciativa se fundamenta en el principio: «Si hay prevención, no hay vulneración», y establece como norma que, después de las 9:00 p.m., los niños, niñas y adolescentes deben estar en compañía de sus representantes o familiares. Esto garantiza el goce, el disfrute seguro y la protección integral en espacios públicos.

Los equipos multidisciplinarios desplegaron los recorridos habituales de protección infantil, visitando espacios públicos para constatar que los espectáculos fueran apropiados para menores y que cada adolescente contara con su representante legal.

Mary Boyer, directora del Cmdnna, informó que durante la noche del pasado 31 de octubre y la madrugada del 1° de noviembre se sumaron a la planificación de los espectáculos, en garantía de la seguridad y contenidos adecuados para la población infantil y adolescente. Esta acción articulada cumplió con las orientaciones de la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Rafael Morales.

Boyer recalcó que la seguridad integral de los niños, niñas y adolescentes es una tarea de todos, promoviendo así la corresponsabilidad comunitaria en la protección de los menores durante actividades recreativas.

La vigilancia y fiscalización de los espacios públicos para la garantía de los derechos de jóvenes e infantes se enmarca directamente en el Vértice de Seguridad Ciudadana, enfocado en la Prevención Integral para la Vida y la Paz. De esta manera, el Cmdnna de Girardot contribuye activamente al fortalecimiento del resguardo ciudadano y al bienestar de las familias.

PRENSA GIRARDOT| FOTO PRENSA GIRARDOT