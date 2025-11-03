Pequeños Guardaparques y Brigada Juvenil de Aragua conmemorarón el Día de la Ecología

Ciudad MCY.- Cumpliendo instrucciones del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, el equipo de Inparques Aragua celebró el Día de la Ecología con una jornada formativa dirigida a niños y jóvenes, reafirmando el compromiso interinstitucional por la protección del ambiente.

Bajo el lema “¡Formando conciencia ecológica desde la infancia!”, los Pequeños Guardaparques compartieron actividades educativas junto a la Brigada Juvenil de la Policía de Aragua, en un espacio de aprendizaje y reflexión sobre los desafíos ambientales que enfrenta el país.

Durante la jornada se desarrolló un conversatorio sobre las causas y consecuencias de los incendios forestales, promoviendo el análisis crítico y la participación activa de los asistentes. Asimismo, se impartió formación teórico-práctica sobre el uso de herramientas manuales para el combate de incendios, guiada por la Brigada Forestal Henri Pittier y los Bomberos Forestales de Inparques.

Esta alianza interinstitucional permitió sembrar valores de respeto, responsabilidad y acción en defensa de nuestros parques nacionales, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el compromiso ciudadano con la conservación de los espacios naturales.

Con estas iniciativas, el Gobierno Bolivariano y el Poder Popular continúan impulsando políticas de educación ambiental que promueven una cultura ecológica desde las primeras etapas de la vida.

Ciudad MCY | FOTO CORTESÍA