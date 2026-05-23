Regreso de Gleyber Torres a Tigres de Detroit sigue sin fecha

CIUDAD MCY.- Gleyber Torres está en el limbo más frustrante del béisbol: el cuerpo aguanta, pero el bat no responde. El mánager de los Detroit Tigers, AJ Hinch, confirmó que Torres no tiene restricciones defensivas, pero que su swing todavía no está donde necesita estar para que el equipo lo mande a una asignación de rehabilitación. Sin ese paso, el regreso a las Grandes Ligas sigue sin fecha.

La declaración de Hinch deja claro que esto ya no es una lesión tradicional donde el jugador simplemente espera a que el cuerpo sane. Gleyber Torres puede pararse en el cuadro, moverse, cubrir su posición todo eso ya está. El problema es que no batea con soltura, y en un jugador que genera valor principalmente con el bat, eso es lo que importa. Mandarlo a una rehabilitación sin que el swing esté funcional no tendría sentido: acumularía turnos al bate fallidos sin progreso real.

Los Tigres necesitan que Gleyber Torres produzca desde el plato, no solo que ocupe una posición. En lo que va de la temporada 2026 de los Tigers en MLB, el equipo ha buscado respuestas ofensivas en el cuadro interior, y la ausencia de un segunda base con el historial de Torres se nota en el momento en que el lineup necesita profundidad.

El proceso es simple en teoría: cuando el swing regrese a un nivel que convenza al cuerpo técnico, Torres iniciará una asignación de rehabilitación en ligas menores para recuperar el ritmo de juego real antes de su reintegración al roster activo de Detroit. Eso añade al menos varios días más al calendario, ya que dependerá de cuántos turnos al bate necesite para sentirse listo.

Por ahora, el reloj corre y Gleyber Torres observa desde afuera. El dato que dejó Hinch no es alarmante el cuerpo coopera, pero tampoco es el semáforo verde que los fanáticos de los Tigers esperaban. Hay una diferencia entre “pronto” y “ya”, y por ahora, Torres sigue del lado equivocado de esa línea.

FUENTE: VTV

FOTO:CORTESIA