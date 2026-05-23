Vinotinto presenta la convocatoria para los amistosos de junio

CIUDAD MCY.- Oswaldo Vizcarrondo dio a conocer a los jugadores convocados para afrontar la próxima Fecha FIFA del mes de junio, que, en lo que respecta a la Vinotinto, serán dos enfrentamientos amistosos contra las selecciones mundialistas de Turquía e Irak.

Cabe recordar que ambos compromisos se llevarán a cabo en suelo estadounidense, donde los dos combinados disputarán sus partidos del Mundial 2026, aunque no en los estadios donde se medirán a Venezuela. La escuadra nacional jugará primero el 6 de junio (cinco días antes del arranque del torneo) ante los europeos -que jugarán en la región oeste- en el Inter Miami CF Stadium (Florida) y tres días después, lo hará en el SeatGeek Stadium de Chicago ante los iraquíes, que van a participar en el este.

Ante esto, el seleccionador nacional, anunció este viernes a los 27 jugadores que, según él, son los que están en mejor condición para conformar el conjunto venezolano, que no contará con tanto participante del medio local por el hecho de que la Fecha FIFA choca con la final del Torneo Apertura del FutVe.

La convocatoria de Vizcarrondo

Porteros: José Contreras, Cristopher Varela, Joel Graterol y Javier Otero.

Denfesores: Jon Aramburo, Adrián Cova, Nahuel Ferraresi, Carlos Vivas (quien está haciendo trámites de visado y no se confirma su participación), Diego Osío, Teo Quintero, Christian Makoun y Luis Balbo.

Mediocampistas: Cristian Cásseres, Jorge Yriarte, Daniel Pereira, Yangel Herrera, Marco Libra, Telasco Segovia, Eduard Bello, Wikelman Carmona, David Martínez, Ender Echenique, Gleiker Mendoza, Edson Tortolero.

Delanteros: Kevin Kelsy, Jesús Ramírez y Eric Ramírez.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA