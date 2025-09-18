Reinaugurado Consultorio Popular Tipo II «Cuatricentenaria» en San Sebastián

**El centro de salud brindará atención en especialidades como medicina general, odontología preventiva e inmunización; además de la entrega oportuna de medicamentos

CIUDAD MCY.-Este miércoles 17 de septiembre fue reinaugurando en el sector Cuatricentenaria 2 del municipio San Sebastián de los Reyes, el Consultorio Médico Popular Tipo II «Cuatricentenaria».

La autoridad única de Salud del estado Aragua, Yosmary Lombano, encabezó la actividad donde el equipo de salud municipal, regional y poder popular celebraron la materialización de este proyecto.

En el mencionado consultorio médico se brindará atención en especialidades como medicina general, odontología preventiva e inmunización; además de la entrega oportuna de medicamentos.

La autoridad de Salud municipal, Jesús Linares, aseveró que aproximadamente 150 personas son atendidas semanalmente en este centro de salud, por lo que la comunidad «Cuatricentenaria 2» se llenó de júbilo con esta reinauguración.

La recuperación y rehabilitación de este centro de salud se llevó a cabo como resultado de la Consulta Popular de la Juventud, realizada el pasado 27 de julio convocada por el Presidente Nicolás Maduro.

El Gobierno Bolivariano de Aragua continúa acondicionando espacios dignos que garanticen la salud de todos los aragüenos, a propósito de lo planteado en el Plan de la Aragüeñidad presentado por la Gobernadora Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD | FOTOS CORTESÍA