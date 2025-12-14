Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Clases iniciarán el 12 de enero de 2026

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Dic 14, 2025

Mppe fija calendario escolar con feriados y recesos y durante primera semana de actividades tendrá un receso inmediato, ya que el jueves 15 de enero no habrá clases por la conmemoración del Día del Maestro, una de las fechas más significativas del calendario educativo nacional

Ciudad MCY.-  El Ministerio del Poder Popular para la Educación (Mppe) publicó el calendario oficial del año escolar 2025-2026, en el que se establece que el regreso a clases será el lunes 12 de enero de 2026, marcando el inicio del segundo momento pedagógico en todo el país.

No obstante, la primera semana de actividades tendrá un receso inmediato, ya que el jueves 15 de enero no habrá clases por la conmemoración del Día del Maestro, una de las fechas más significativas del calendario educativo nacional.

Fechas festivas y días no laborables

El cronograma escolar incluye además varios días feriados y períodos festivos, que permitirán pausas académicas durante el desarrollo del año escolar:

  • Carnaval: lunes 16 y martes 17 de febrero de 2026
  • Semana Santa: jueves 2 y viernes 3 de abril de 2026

Estas fechas forman parte de los descansos nacionales establecidos para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Efemérides nacionales en el segundo semestre

El calendario también contempla dos efemérides históricas que serán días no laborables durante el segundo semestre del año escolar:

  • Miércoles 24 de junio: Batalla de Carabobo (1821)
  • Viernes 24 de julio: Natalicio del Libertador Simón Bolívar (1783)

Estos feriados representan las últimas jornadas festivas antes del cierre del ciclo académico

GLOBO VISIÓN| FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Aragua

Realizada jornada gratuita de planificación familiar en Bolívar

14 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Deportes

Aragua suma dos medallas de bronce al medallero por actuación en el Taekwondo

14 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Clases iniciarán el 12 de enero de 2026

14 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Lluvias y lloviznas dispersas se prevén en dos estados del país

14 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez