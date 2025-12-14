Clases iniciarán el 12 de enero de 2026

Mppe fija calendario escolar con feriados y recesos y durante primera semana de actividades tendrá un receso inmediato, ya que el jueves 15 de enero no habrá clases por la conmemoración del Día del Maestro, una de las fechas más significativas del calendario educativo nacional

Ciudad MCY.- El Ministerio del Poder Popular para la Educación (Mppe) publicó el calendario oficial del año escolar 2025-2026, en el que se establece que el regreso a clases será el lunes 12 de enero de 2026, marcando el inicio del segundo momento pedagógico en todo el país.

No obstante, la primera semana de actividades tendrá un receso inmediato, ya que el jueves 15 de enero no habrá clases por la conmemoración del Día del Maestro, una de las fechas más significativas del calendario educativo nacional.

Fechas festivas y días no laborables



El cronograma escolar incluye además varios días feriados y períodos festivos, que permitirán pausas académicas durante el desarrollo del año escolar:

Carnaval: lunes 16 y martes 17 de febrero de 2026

Semana Santa: jueves 2 y viernes 3 de abril de 2026

Estas fechas forman parte de los descansos nacionales establecidos para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Efemérides nacionales en el segundo semestre



El calendario también contempla dos efemérides históricas que serán días no laborables durante el segundo semestre del año escolar:

Miércoles 24 de junio: Batalla de Carabobo (1821)

Viernes 24 de julio: Natalicio del Libertador Simón Bolívar (1783)

Estos feriados representan las últimas jornadas festivas antes del cierre del ciclo académico

GLOBO VISIÓN| FOTO CORTESÍA