Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal reconocen a Palestina como Estado soberano

CIUDAD MCY.- Los gobiernos de Reino Unido, Canadá y Australia anunciaron hoy su reconocimiento oficial del Estado de Palestina, en vísperas de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde el debate central será la definición de dos Estados.

Estas naciones se suman a los 147 países que se han manifestado a favor del reconocimiento internacional de Palestina como país soberano e independiente, informó el canal France24.

Además, denuncian el genocidio sistemático de Israel contra mujeres, hombres y niños palestinos, el colapso catastrófico del sistema sanitario y la contínua negativa del paso de ayuda humanitaria y demás violaciones a todos los derechos humanos.

“Ante el creciente horror en Oriente Medio, actuamos para mantener viva la posibilidad de la paz y una solución de dos Estados. Esto significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable. Por el momento no tenemos ninguno de los dos”, dijo el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, un video en sus redes sociales.

“Hace más de 75 años reconocimos el Estado de Israel como una patria para el pueblo judío. Hoy nos unimos a más de 150 países que reconocen también el Estado palestino”, agregó.

Por su parte, la oficina del primer Ministro de Canadá, Mark Carney, emitió un comunicado en el que afirma lo siguiente: «Canadá reconoce el Estado de Palestina y ofrece nuestra asociación en la construcción de la promesa de un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel».

