Repsol invertirá hasta 10.000 millones de euros entre Venezuela y EEUU

CIUDAD MCY .- El ecosistema digital venezolano inició el año 2026 con una aceleración robusta, consolidándose como el motor de liquidez más dinámico de la economía nacional. Según el último reporte de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e), el sector registró un crecimiento del 4% en enero y un 7% en febrero, cifras que superan el desempeño del mismo periodo en 2025.

Este lunes el presidente de la cámara, Richard Ujueta, destacó en en Instagram (@cavecom_e) que estos indicadores marcan el fin de la «fase de adopción temprana» para entrar en una etapa de madurez de mercado.

Este crecimiento se ve respaldado por el ecosistema interconectado de Venezuela, que estima un flujo transaccional mensual cercano a los 10.000 millones de dólares.

Los reportes de firmas privadas (Ecoanalítica, Datanálisis) a inicios de 2026 sugieren que la mejora en las pasarelas de pago locales han permitido que el consumo masivo se traslade a plataformas digitales.

La cifra de $10 millardos mensuales coincide con la proyección de una economía donde el 60% de las transacciones retail (al detal) ya tienen un componente digital.

El impulso del bolívar digital y la interoperabilidad bancaria inmediata (Pago Móvil C2P y P2P) han sido el sustrato técnico que permite este flujo de liquidez.

El crecimiento del 7% en febrero responde a la estacionalidad de festividades y a la consolidación de las «super apps» de delivery y servicios financieros que operan en el país.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA