Reserva Activa Bolivariana ratifica respaldo al presidente Nicolás Maduro

**El pronunciamiento se llamó a la comunidad internacional a respetar el derecho internacional y a rechazar toda acción que atente contra la paz y la estabilidad de Venezuela

CIUDAD MCY.- Desde el Cuartel Páez de Maracay, el Movimiento Social Reserva Activa Bolivariana emitió un pronunciamiento en defensa de la soberanía nacional y en respaldo al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ante las recientes acciones y declaraciones hostiles del gobierno de Estados Unidos en contra.del mandatario venezolano.

El acto estuvo encabezado por el coordinador nacional de la Reserva Activa Bolivariana, G/J Jesús Suárez Chourio, quien destacó la carga histórica de la región aragüeña como cuna de importantes gestas patrias y reafirmó el compromiso del movimiento con la defensa integral de la nación.

“Estamos con el pueblo de Venezuela y con nuestro presidente Nicolás Maduro Moros para seguir defendiendo la patria ante los ataques y aberraciones de un imperio trasnochado que no se cansa de hacer el ridículo. Hoy, desde Aragua, tierra de historia y batalla, levantamos nuestra voz en defensa de la soberanía”, expresó.

RECHAZO CONTUNDENTE

En el comunicado oficial, la Reserva Activa Bolivariana rechazó de forma categórica las declaraciones de la funcionaria estadounidense Pam Bondi, quien acusó al Jefe de Estado venezolano de liderar una red de tráfico ilícito y ofreció una recompensa por su captura.

La organización calificó estas afirmaciones como “aberrantes, carentes de fundamento y constitutivas de una agresión directa contra la soberanía de la República”, señalando que forman parte de una estrategia imperial para desestabilizar las instituciones democráticas y manipular la opinión pública internacional.

DEFENSA INTEGRAL Y UNIDAD CÍVICO-MILITAR

El pronuncamiento ratificó la disposición de la Reserva Activa Bolivariana a mantenerse en “alerta permanente” y a actuar frente a cualquier amenaza contra la República y el Presidente legítimo.

Asimismo, reivindicó el liderazgo del mandatario nacional como garante de la paz, la legalidad y la continuidad del proyecto bolivariano, ratificado por la nación en los comicios del pasado 28 de julio del año 2024.

Por otro lado, el documento también denunció el uso de plataformas digitales como “instrumento de guerra simbólica” destinado a distorsionar la realidad del país, y llamó a la defensa de la soberanía tecnlógica y comunicacional como parte esencial de la seguridad integral.

La comunicado concluyó con la consigna: “¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo!”, reafirmando que la nación “no se negocia, se defiende”.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESIA