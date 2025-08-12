Plan Vacacional Comunitario “Venezuela Ríe 2025” arrancó en el municipio Zamora

CIUDAD MCY.- En un ambiente lleno de alegría, se llevó a cabo el lanzamiento del Plan Vacacional Comunitario “Venezuela Ríe 2025” en la cancha de Mata de Café, comuna 7 de Octubre. Este programa, que se implementará en las 24 comunas del municipio Zamora, contará con la activa participación de más de 150 voluntarios integrantes de la Red Integral de Recreación.

El plan tiene una duración de cuatro semanas y su objetivo principal es llevar alegría, cultura, deporte y recreación a todas las comunidades del municipio. Durante este lapso, se realizarán diversas actividades y talleres orientados a fomentar la integración y el disfrute de los niños y jóvenes, estimulando así un sano esparcimiento y fortaleciendo los lazos comunitarios.

El evento de lanzamiento fue un verdadero reflejo de la energía y creatividad de los organizadores, quienes invitan a todos los habitantes del municipio a participar de las actividades programadas.

La alcaldesa Anahis Palacios expresó: “Este programa no solo busca entretener, sino también unir a nuestras familias, y que nuestros niños y niñas disfruten de sus vacaciones como lo merecen, y de esta manera reforzar el sentido de comunidad en cada rincón de nuestro municipio”.

Con “Venezuela Ríe 2025”, reafirmamos el compromiso con el desarrollo integral de los ciudadanos y la promoción de espacios recreativos para todas las edades.

La alcaldesa Palacios compartió emotivas palabras con los niños de la comunidad, alentándolos a disfrutar plenamente de esta experiencia.