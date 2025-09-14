Retorno a clases será este lunes 15 de septiembre

CIUDAD MCY.- El ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, anunció que este lunes 15 de septiembre retornarán a clases para el Primer Momento Pedagógico en el periodo 2025-2026. Asimismo, se incorporará más de 110 mil niños y jóvenes que estaban fuera del sistema educativo gracias al plan de 100% escolaridad.

En ese sentido, Rodríguez hizo un llamado a todos los directores y docentes: «Cero burocracia». La prioridad es inscribir a cada niño y joven, sin importar si les faltan documentos o útiles. El compromiso es brindarles el apoyo y acompañamiento necesario para que no abandonen el aula. Esta iniciativa, que busca «casa por casa» a quienes por distintas razones se habían alejado de las clases, demuestra el esfuerzo colectivo del Gobierno y la comunidad.

Durante la presentación del Plan Nacional de Formación Docente, el ministro detalló que las actividades educativas comenzarán tal como se tiene previsto el 15 del presente mes hasta el 12 de diciembre, para ser reanudadas el 12 de enero hasta el 31 de julio. «Este calendario respeta los días feriados, 60 días de vacaciones y los 200 días de clases», agregó.

Seguidamente, instó a los educadores y educadoras a respetar el cronograma escolar, y a tomar en cuenta que existen una serie de retos académicos que deben ser superados por el bienestar de los estudiantes.

Asimismo, manifestó que cualquiera que sea el escenario se debe garantizar la educación de los hijos e hijas de la patria, el cual destacó que «tenemos la fuerza, la organización y voluntad para lograr esta meta».

