Pueblo Venezolano responde con lealtad y conciencia a jornada patriótica en cuarteles

Ciudad MCY.- «Impresionante la respuesta masiva del pueblo venezolano; miles y miles han acudido a los cuarteles. Esta es la Venezuela que marcha, que nada detiene. Frente a las amenazas y agresiones, el pueblo responde con organización, conciencia y lealtad”, expresó la vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, al destacar el desarrollo de una jornada patriótica que movilizó a la ciudadanía en 312 cuarteles del país.

Rodríguez destacó que la actividad, convocada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, representa una expresión contundente de unidad nacional, compromiso con la paz y defensa activa de la soberanía.

Además, enfatizó que el pueblo acude a los cuarteles no solo para abrazar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), sino también para formarse teóricamente en apresto operacional y participar en prácticas de tiro como parte de su preparación integral.

La jornada, que se extiende por todo el territorio nacional, reafirma el vínculo histórico entre el pueblo y su Fuerza Armada, en defensa de los valores bolivarianos. “Somos hijos e hijas de Bolívar. Estamos defendiendo esa historia. Que nadie venga a darnos órdenes, a chantajearnos ni a irrespetar nuestro derecho sagrado a la autodeterminación y soberanía. En nuestro pueblo descansa la posibilidad de la paz y la tranquilidad de esta República”, afirmó la vicepresidenta.

Finalmente, exhortó a toda la ciudadanía a sumarse activamente a esta jornada de formación e inducción, como parte del compromiso colectivo con la defensa de la patria y la construcción de una Venezuela libre, soberana y en paz.

VTV |FOTO CORTESÍA