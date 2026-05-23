Revelan sorprendentes beneficios de consumir patilla

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CIUDAD MCY.- La patilla fue considerada durante mucho tiempo uno de los alimentos favoritos para refrescarse, debido a su alto contenido de agua y bajas calorías. Sin embargo, estudios recientes indican que los beneficios del zumo de esta fruta irían mucho más allá del simple placer.

Dicha fruta ofrece una impresionante combinación de nutrientes, antioxidantes y compuestos naturales relacionados con la salud cardiovascular y metabólica. Esta es la conclusión a la que llegó un equipo internacional de científicos en una investigación que examinó datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES, por sus siglas en inglés), que se realiza en Estados Unidos.

Los investigadores se centraron en el papel que juegan dos sustancias presentes en la patilla: la L-citrulina y la L-arginina. Ambas intervienen en la formación de óxido nítrico, que ayuda a la regulación de la presión arterial, la reducción de lípidos y el control de la glucosa.

Más allá del interés que despierten las investigaciones, la patilla es rica en nutrientes: una porción de dos tazas contiene solo 80 calorías y aporta el 25 % del valor diario recomendado de vitamina C, junto con el 8 % del valor diario recomendado de vitamina B6.

FUENTE: VTV

FOTO:CORTESIA