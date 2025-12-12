Rinden homenaje a cultores y cultoras de Maracay

CUIDAD MCY.-Ediles del Concejo Municipal de Maracay y Choroní celebraron una sesión especial en la Comuna San Carlos Indestructible para honrar a los cultores y cultoras del municipio Girardot al destacar la labor de quienes mantienen viva la esencia de la Aragüeñidad y transforman cada expresión artística en una celebración de la historia y las tradiciones que resguardan de generación en generación.

La información fue publicada en la cuenta de red social Instagram del ayuntamiento, donde reseñó que el presidente del Concejo Municipal, Ángel Márquez, elogió este significativo acto en sus palabras de apertura, en el que enfatizó que solo es posible en Revolución, gracias a la tarea dinámica del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para promover lo nuestro y los poderes creadores del pueblo.

Márquez resaltó el trabajo conjunto de la gobernadora Johana Sánchez y el alcalde Rafael Maracay para reivindicar a quienes a diario hacen patria a través de la cultura en sus distintas expresiones, destacando siempre lo positivo venezolano.

«Haciendo cultura hacemos revolución, haciendo cultura hacemos patria, haciendo cultura siempre vamos a trascender a los valores humanos, y haciendo cultura hacemos mejores seres humanos para nuestra nación», expresó.

Por su parte, el concejal José Luis Veroes, presidente de la Comisión Permanente de Cultura, indicó que desde el Concejo Municipal de Maracay y Choroní, continuarán el trabajo para organizar, apoyar y exaltar la labor de los hombres y mujeres que promueven la cultura en las diferentes comunas del municipio Girardot.

Durante el evento, otorgaron un reconocimiento especial a al actor, dramaturgo y director de teatro, Elías Abiezer Osorio Pérez, verdadero baluarte del teatro en la región, quien con dedicación y pasión por el arte dramático dejó una huella imborrable en la comunidad cultural, e inspira a nuevas generaciones de artistas y enriquece la identidad.

También rindieron homenaje a 30 cultores y cultoras que llevan su arte y oficio a los diferentes rincones de la Gran Maracay y Choroní.

FUENTE VTV | FOTO CORTESÍA