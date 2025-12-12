Secretaría de Cultura impartió taller sobre literatura aragüeña en parroquia Las Delicias

CUIDAD MCY.-Abocados a potenciar el ideario creativo popular, y estimular el hermoso mundo de la lecto-escritura mediante la difusión y análisis de la obra literaria de escritores regionales, el Gobierno Bolivariano de Aragua, a través de Secretaría de Cultura, inició el ciclo de Encuentros Comunitarios de Lecturas en los icónicos espacios de la Sala de Gobierno Comunal de la Comuna Socialista Río Madre Vieja Centro, ubicada en parroquia Las Delicias de la ciudad de Maracay.

El sencillo, cálido y emotivo encuentro realizó un paseo por las letras de los poetas Miguel Ramón Utrera, Sergio Medina, Trino Celis Ríos y Ricardo Sala entre otras reconocidas voces de nuestro riquísimo acervo literario.

Aracelys López, promotora en Secretaría de Cultura, destacó que estos talleres teórico -prácticos revisten una gran importancia en la actualidad, ya que logran difundir y canalizar la literatura regional a través del complejo mundo mediático y convulsionado que vivimos, donde la globalización y la convergencia tienden a ocultar la genuina y maravillosa esencia humanista y pacífica de nuestros poetas, cuentistas y novelistas.

En la Sala de Gobierno Comunal de la Comuna Socialista Río Madre Vieja Centro, cada letra se erige en excusa inmejorable para compartir sueños, alegrías y profundo amor patrio, mientras se abren ventanas a la imaginación con actividades que provocan mágico encantamiento en los asistentes.

“Este ciclo de talleres literarios tributo a escritores aragüeños, se torna en inmejorable excusa para el reencuentro entre comunidades populares y nuestros creadores, momento y espacio ideal para conversar abiertamente sobre experiencias y trabajos creativos para así motivar a jóvenes y adultos, a mantener siempre viva la magia pedagógica del libro y la lectura”, acotó Rafael Ortega, coordinador de Literatura en Secretaría de Cultura.

El Gobierno Bolivariano de Aragua a través de políticas culturales ideadas por su Vocera del Poder Popular, Joana Sánchez, es fiel reflejo que Venezuela cambió para siempre, atendiendo en materia literario a reflexiones de Jorge Luis Borges: “De los diversos instrumentos inventados por los seres humanos, el más asombroso es el libro, ya que todos los demás son extensiones del cuerpo, y solo la literatura se torna en maravillosa extensión de la imaginación y la memoria”.

“Además de difundir aspectos básicos realizados con la literatura regional, el ciclo de talleres se abocará a los aspectos creativos, divididos en diferentes módulos de trabajo donde vamos a divertirnos, leer, reflexionar y escribir”, finalizó Ortega.

Cabe destacar que al cierre de la actividad, los participantes tuvieron la oportunidad de llevar a casa un libro de su preferencia.

