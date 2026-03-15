Yulimar Rojas impone marca mundial en el Campeonato de España

CIUDAD MCY.-La atleta venezolana Yulimar Rojas conquistó la victoria en el Campeonato de España de Clubes Femeninos tras registrar un salto de 14.95 metros en Valencia. Representando al FC Barcelona, la saltadora superó su propio récord previo de 14.79 metros obtenido en Madrid durante el año 2017.

Con este resultado, Rojas se posiciona como la líder mundial de la temporada 2026 en la disciplina de triple salto femenino. Durante la competencia en el Palau Velódrom Luis Puig, la deportista demostró un dominio estratégico al asegurar el triunfo desde sus primeros intentos y preservar su condición física.

El podio de la Copa Iberdrola fue completado por la cubana Lidiagmis Povea, quien alcanzó los 13.96 metros, y por la atleta Ana Estrella con un registro de 12.98 metros. La superioridad técnica de la venezolana marcó la pauta de una jornada donde la precisión fue la protagonista.

Esta destacada actuación garantiza la clasificación de la saltadora venezolana al Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta 2026. El evento internacional se llevará a cabo en la ciudad de Torun, Polonia, entre los días 20 y 22 de marzo de este mismo año.

FUENTE:AVN

FOTO:CORTESIA