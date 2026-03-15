Cancelan Finalísima entre España y Argentina

CIUDAD MCY.- Fue cancelada la Copa de Campeones Conmebol-UEFA, también conocida como Finalísima, que enfrenta a las selecciones campeonas de la Copa América y la Eurocopa en un duelo intercontinental a partido único, así lo informó el diario deportivo As.

El encuentro que debían jugar España y Argentina el 27 de marzo en Doha, Catar; no se disputará.

Así se acordó tras una última reunión virtual entre la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentes.

Los motivos de esta decisión son dos: la imposibilidad de jugar dicho partido en el reino árabe, debido al actual conflicto en Asia occidental; y la falta de acuerdo entre las partes europea y sudamericana para designar una nueva sede.

FUENTE:VTV

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