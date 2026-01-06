Saab: “asistimos a la agonía del derecho internacional”

Venezuela's Attorney General, Tarek William Saab, speaks during a press conference at the headquarters of the Public Prosecutor's Office in Caracas on February 14, 2024. (Photo by Federico PARRA / AFP)

CIUDAD MCY.- El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, denunció que el derecho internacional “fue herido de muerte” tras el ataque propinado por Estados Unidos a Venezuela, que se saldó con más de 80 muertos y con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.

En un acto en el que recibió la notificación, como jefe del Poder Ciudadano, de la instalación de la Asamblea Nacional, Saab aseveró que la actividad se desarrolla en un contexto histórico único para el país, marcado por una agresión criminal que por primera vez atacó nuestro país desde que se liberó de la corona española.

“Estamos literalmente a las puertas de la agonía del derecho internacional”, dijo el fiscal, al tiempo que pidió a las organizaciones internacionales ejercer toda la presión para salvarlo, haciendo que se acaten los mandatos de las leyes que enmarcan la relación entre las naciones.

El alto funcionario denunció que la acción militar ocasionó “numerosas bajas civiles y militares”, por lo que el Ministerio Público designó a tres fiscales con competencia nacional, quienes se encargarán de investigar las bajas de inocentes civiles y militares.

Aprovechó para anunciar su apoyo a la designación de la doctora Delcy Rodríguez como presidenta encargada de la república, a quien ofreció el respaldo en sus responsabilidades del Poder Ciudadano y el Consejo Moral Republicano, en el marco de la “cooperación entre Poderes Públicos”.

Añadió que “el país se encuentra en calma” y saludó el comportamiento del pueblo venezolano, que una vez más demuestra “su compromiso con la paz”. Hizo un llamado a la unidad nacional de todos los sectores del país.

RADIO MIRAFLORES | FOTO CORTESÍA