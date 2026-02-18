Saime despliega jornadas móviles de cedulación en varios estados del país

CIUDAD MCY.- El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció jornadas móviles de cedulación en 14 estados de Venezuela y en la Guayana Esequiba en un despliegue de la segunda fase de la Ruta “Saime Llega a Cada Rincón de la Patria”.

Los estados en los que se realizará el operativo son: Lara, Yaracuy, Monagas, Apure, Anzoátegui, Mérida, Trujillo, Cojedes, Zulia, Falcón, Barinas, Táchira, Bolívar, Nueva Esparta.

Los operativos iniciaron el lunes 16 de febrero y se extenderán hasta el 15 de marzo, dependiendo de la entidad. En el estado Anzoátegui estarán en Pariaguan desde el 16 hasta el 21 de febrero; Sabana de Uriche del 23 hasta el 28 de febrero.

En Apure: Elorza del 9 hasta el 14 de febrero; Mantecal 16 hasta el 21 de febrero; en el estado Barinas estarán en Pedraza 16 hasta el 22 de febrero; en Bolívar; Maripa desde el 16 hasta el 28 de febrero, Caicara desde el 2 y hasta el 15 de marzo; Cojedes -El Baúl del 16 hasta el 21 de febrero y en Falcón: Churuguara, el 16 hasta el 22 de febrero.

Lara: -Humocaro del 23 hasta el 28 de febrero, Sanare del 2 hasta el 7 de marzo, Moroturo del 9 al 15 de marzo; Mérida: Nueva Bolivia del 23 hasta el 28 de febrero, La Azulita del 2 hasta el 7 de marzo, Mucuchíes del 9 hasta el 15 de marzo; Monagas: Temblador del 16 hasta 28 de febrero, Caripe del 2 hasta el 15 de marzo; en Nueva Esparta: Tubores del 16 hasta el 21 de febrero, Antolín del Campo del 23 hasta el 28 de febrero, Macanao del 2 hasta el 7 de marzo, Maneiro del 9 hasta el 15 de marzo.

Táchira: Ureña del 16 hasta el 22 de febrero; Trujillo: Juan Vicente de Campo Elías del 23 hasta el 27 de febrero, Candelaria del 2 hasta el 7 de marzo, La Ceiba del 9 hasta el 15 de marzo; Yaracuy: Urachiche del 23 al 28 de febrero, Campo Elías del 2 al 7 de marzo, El Farriar del 9 al 15 de marzo.

Zulia: San Francisco del 16 hasta el 22 de febrero y en la Guayana Esequiba: Santa Elena de Uairén del 2 de febrero hasta el 15 de marzo y en San Martín de Turumbang del 2 de febrero hasta el 15 de marzo.

FUENTE SAIME

FOTO: REFERENCIAL