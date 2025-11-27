Saime incorpora trámite digital para Certificado de Movimientos Migratorios

CIUDAD MCY.- El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), anunció la incorporación del trámite digital para el Certificado de Movimientos Migratorios; proceso que se destina a expandir las actualizaciones tecnológicas de la institución, y garantizar mayor conveniencia para la ciudadanía.

La nueva herramienta en línea permite consultar y gestionar de manera directa los registros de entradas y salidas del país, sin necesidad de intermediarios, lo cual impulsa la transparencia y eficiencia en la atención del Saime.

Asimismo, el proceso para obtener el certificado vía online es sumamente sencillo, solo se deben seguir los siguientes pasos:

El usuario debe ingresar a su cuenta en el portal oficial www.saime.gob.ve. En la sección de Migración, se selecciona la opción “Movimientos Migratorios” para visualizar los registros. Tras verificar la información, se puede solicitar el documento, confirmar datos y realizar el pago en línea. Una vez completado el trámite, el sistema emitirá automáticamente el Certificado Digital, el cual estará disponible para su descarga e impresión inmediata.

El Saime invita a todos los ciudadanos a realizar este trámite de manera personal y directa, sin intermediarios, ya que el servicio está diseñado exclusivamente para cada titular de cédula. Recientemente, el servicio de identificación lanzó una página web modernizada, en aras de impulsar la simplificación y digitalización de sus servicios en línea para todos los ciudadanos venezolanos y extranjeros residentes del país.

