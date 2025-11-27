Saime incorpora trámite digital para Certificado de Movimientos Migratorios

CIUDAD MCY.- El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), anunció la incorporación del trámite digital para el Certificado de Movimientos Migratorios; proceso que se destina a expandir las actualizaciones tecnológicas de la institución, y garantizar mayor conveniencia para la ciudadanía.
La nueva herramienta en línea permite consultar y gestionar de manera directa los registros de entradas y salidas del país, sin necesidad de intermediarios, lo cual impulsa la transparencia y eficiencia en la atención del Saime.
Asimismo, el proceso para obtener el certificado vía online es sumamente sencillo, solo se deben seguir los siguientes pasos:
- El usuario debe ingresar a su cuenta en el portal oficial www.saime.gob.ve.
- En la sección de Migración, se selecciona la opción “Movimientos Migratorios” para visualizar los registros.
- Tras verificar la información, se puede solicitar el documento, confirmar datos y realizar el pago en línea.
- Una vez completado el trámite, el sistema emitirá automáticamente el Certificado Digital, el cual estará disponible para su descarga e impresión inmediata.
El Saime invita a todos los ciudadanos a realizar este trámite de manera personal y directa, sin intermediarios, ya que el servicio está diseñado exclusivamente para cada titular de cédula. Recientemente, el servicio de identificación lanzó una página web modernizada, en aras de impulsar la simplificación y digitalización de sus servicios en línea para todos los ciudadanos venezolanos y extranjeros residentes del país.
VTV | FOTO CORTESÍA