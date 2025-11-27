Ciudad MCY

Gobierno Nacional discute planteamientos sobre reordenamiento marítimo

PorRafael Velásquez

Nov 27, 2025

CIUDAD MCY.- Autoridades de la Oficina de Fronteras del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores sostuvo una reunión exploratoria, con el objetivo de debatir sobre el reordenamiento marítimo de la fachada caribeña y Atlántica, así como sus implicaciones estratégicas en el actual contexto geopolítico.

Durante la jornada, el director general de la Oficina de Fronteras, M/G Gerardo Izquierdo Torres, destacó que esta iniciativa responde a “las actuales amenazas imperiales de las que estamos siendo víctimas y que obedecen a intereses geopolíticos y económicos del imperio en el continente”. Subrayó la necesidad de fortalecer la soberanía marítima del país, en un ejercicio de unión de las instituciones del Estado venezolano y su pueblo.

Por su parte, el viceministro de Planificación y Desarrollo Integral de Transporte, almirante Eladio José Jiménez, enfatizó la importancia estratégica del mar para la nación, lo que justifica la urgencia de una intervención planificada en el ordenamiento de los espacios acuáticos, necesaria para hacer frente a los desafíos actuales.

Este encuentro forma parte de una serie de esfuerzos institucionales orientados a consolidar la defensa y aprovechamiento soberano del espacio marítimo venezolano, como lo orienta el Plan de las Siete Grandes Transformaciones 2025-2031.

Vale acotar, que en esta jornada también estuvieron presentes representantes del Despacho del Viceministro para el Caribe, Ministerio del Poder Popular para el Transporte y el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA), como parte del Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos, a celebrarse el próximo 4 de diciembre.

Fuente: Ministerio para Relaciones Exteriores | FOTO CORTESÍA

