Saime realiza jornada especial de renovación de cédulas este 23-Ago

Ciudad MCY.-Los servidores públicos del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) realizarán una jornada especial de renovación de la cédula de identidad el sábado, 23 de agosto del presente año, un operativo sin cita de verificación de datos.

Esta actividad será en todas las oficinas del Saime en territorio venezolano, “exclusivamente para ciudadanos venezolanos y naturalizados, cuyo rango de documento se encuentre entre los 22 a 32 millones”, resaltó la institución del Estado mediante la red social Instagram.

El ente amplió que «los ciudadanos venezolanos deberán presentar la copia simple del Acta de Nacimiento, mientras que los ciudadanos naturalizados deberán tener la copia de la Gaceta Oficial o la Constancia de Naturalización.

Además, se precisó que el horario de atención al público ese día, será desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Este documento de identidad es el principal para la identificación personal, además que permite acceder a servicios básicos, realizar trámites legales y bancarios, ejercer el derecho al voto, entre otros trámites administrativos.

VTV