Un llamado a la unidad y a la paz realizó la Asamblea Nacional en apoyo al Presidente Nicolás Maduro

PorRafael Velásquez

Ago 22, 2025

Ciudad MCY.-El presidente del Poder Legistativo Nacional, Jorge Rodríguez, desde el Palacio Federal Legislativo de Caracas y acompañado por representantes de los sectores político, social, económico y cultural de Venezuela, leyó este viernes un manifiesto en apoyo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en defensa de la soberanía y la paz de la nación, así como de América Latina y del Caribe como un territorio de paz.

«Hoy no es un día para parcializaciones políticas, hoy es un día para una sola acción, hoy es un día para defender a la patria venezolana (…) Más allá de nuestras particularidades, todos somos venezolanos y venezolanas», afirmó Rodríguez, al inicio del acto, encabezado por el Ejecutivo Nacional.

El manifiesto subraya el rechazo a las recientes narrativas fabricadas contra la soberanía de Venezuela, las cuales se basan en acusaciones sin evidencias e informes amañados que buscan justificar el uso de la fuerza.

Asimismo, el texto hace un llamado a la unidad del pueblo venezolano para enfrentar la amenaza a la estabilidad y la paz de la nación, por parte de actores internos y externos que pretenden detener el avance de la Revolución Bolivariana.

El documento también destaca los siguientes puntos:

  • Rechazo a la injerencia extranjera: Se denuncia el uso de operaciones psicológicas y mediáticas que buscan minar el bienestar del pueblo y despertar el demonio del fascismo y la violencia.
  • Compromiso con la paz y la autodeterminación: El manifiesto reafirma la voluntad de Venezuela de resolver los conflictos de manera pacífica y de proteger su soberanía e independencia, en concordancia con los principios del derecho internacional.
  • Apoyo al presidente Nicolás Maduro: Se repudian las acciones hostiles, amenazas y planes terroristas que intentan vulnerar el mandato de jefe de Estado para el período 2025-2030.
  • Defensa de la región como territorio de paz: El texto señala que las agresiones contra Venezuela también afectan la estabilidad de toda la región, y reitera el compromiso histórico de América Latina y el Caribe con la soberanía y la seguridad de sus pueblos.

Rodríguez aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la unidad y a la consolidación de la «paz por ser el destino más precioso del mundo» y porque es «lo que se merece nuestra gente, nuestras mujeres, nuestros hombres, pero sobre todo las naciones bolivarianas», dijo con profundo orgullo.

Prensa Presidencial

 

