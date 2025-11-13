Ciudad MCY

SAPI atendió más de tres mil consultas en octubre

Nov 13, 2025

CIUDAD MCY.- El Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) culminó octubre con 3.435 consultas técnicas realizadas en áreas de marcas, patentes, derecho de autor e Indicaciones Geográficas Protegidas.

Mediante redes sociales, el organismo destacó que esta cifra demuestra el compromiso institucional con el desarrollo económico nacional y la protección de la creatividad e innovación venezolana.

Las consultas técnicas de octubre mostraron una distribución de 1.676 para mujeres y 1.759 para hombres. A esto se suman nutridas asesorías presenciales, así como atención virtual distribuidas en mensajería, redes sociales y a través de correo electrónico.

Asimismo, se publicó el Boletín de Propiedad Industrial (BPI) y se llevaron a cabo actividades bajo las orientaciones del ministro para el Comercio Nacional, Luis Antonio Villegas.

AVN | FOTO CORTESÍA

