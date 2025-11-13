Delcy Rodríguez destaca importancia de la nueva estructura territorial del PSUV

CIUDAD MCY.- La vicepresidenta ejecutiva de la República y miembro de la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Delcy Rodríguez, resaltó este jueves, a través de su canal de Telegram, la importancia de la nueva estructura territorial de la organización política, para garantizar la dirección colectiva y la democracia participativa.

“Estuvimos en La Pastora y es muy satisfactorio ver la fuerza que surge desde las comunidades, creando la nueva estructura de base”, afirmó.

En ese sentido, resaltó en la publicación, que con las más de 145 mil asambleas realizadas el pasado fin de semana, el pueblo eligió a sus voceros y voceras en los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI).

Al respecto enfatizó que con tales acciones (…) cada voz se alinea con las necesidades del poder popular, en defensa de la sagrada soberanía de la nación.

“Este tipo de asambleas hace un llamado al pueblo para seguir avanzando por nuestro país. Es la nueva estructura territorial- celular que consolida a nuestro partido; donde consolida la democracia y, además, la dirección es colectiva “, agregó.

Asimismo, destacó la nueva etapa que se vive en la que hay un contexto internacional de agresión por parte de Estados Unidos (EEUU), que «le declaró la guerra, no solo a Venezuela, sino al planeta entero».

“Nuestro partido es una poderosa estructura organizativa, político-ideológica, con un proyecto nacional que es el de Bolívar, por lo que tenemos que sumar a todos y a todas, para que entiendan que este es el proyecto para la felicidad de Venezuela”, expresó.

AVN | FOTO CORTESÍA