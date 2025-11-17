Ciudad MCY

Secretaría de Turismo de Aragua impulsa el turismo social

PorBeatriz Guilarte

Nov 17, 2025

Con identidad en la Comuna “En Honor al Gigante Hugo Chávez”, la Secretaría de Turismo y la Secretaria Vicmar Olmos, continúan apoyando por instrucciones del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y la Vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua el turismo comunitario

CIUDAD MCY.- La Secretaría de Turismo del estado Aragua continúa fortaleciendo espacios de turismo social con identidad, en esta ocasión con una visita a la Comuna “En Honor al Gigante Hugo Chávez”, ubicada en el municipio José Ángel Lamas.

Este territorio, integrado por 13 consejos comunales, avanza con firmeza en su visión de desarrollo local y turístico, mostrando importantes progresos en la conformación de los Comités Turísticos Comunales, donde cada consejo contará con su propio vocero para garantizar la participación activa y organizada de la comunidad.

Durante la jornada, los comuneros y comuneras presentaron una propuesta para la creación de una futura ruta turística, actualmente en proceso de consolidación, que evidencia las potencialidades de la localidad y su capacidad para convertirse en un referente del turismo comunitario en la región.

Esta iniciativa se enmarca en la 2T de Ciudades Humanas y Buen Vivir, orientada por el Plan de las 7 Transformaciones del Presidente Nicolás Maduro, y en el Plan de la Aragüeñidad impulsado por la Vocera del Poder Popular, Joana Sánchez, quienes tienen como objetivo seguir promoviendo el turismo como un eje económico y social fundamental para el país.

Con acciones como esta, Aragua reafirma su compromiso de construir un turismo con identidad, inclusivo y sostenible, que fortalezca el desarrollo de las comunidades y potencie la riqueza cultural y social del estado.

CIUDAD MCY   |  FOTO: CORTESÍA

