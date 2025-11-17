Secretaría de Turismo de Aragua impulsa el turismo social

Con identidad en la Comuna “En Honor al Gigante Hugo Chávez”, la Secretaría de Turismo y la Secretaria Vicmar Olmos, continúan apoyando por instrucciones del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y la Vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua el turismo comunitario

CIUDAD MCY.- La Secretaría de Turismo del estado Aragua continúa fortaleciendo espacios de turismo social con identidad, en esta ocasión con una visita a la Comuna “En Honor al Gigante Hugo Chávez”, ubicada en el municipio José Ángel Lamas.

Este territorio, integrado por 13 consejos comunales, avanza con firmeza en su visión de desarrollo local y turístico, mostrando importantes progresos en la conformación de los Comités Turísticos Comunales, donde cada consejo contará con su propio vocero para garantizar la participación activa y organizada de la comunidad.

Durante la jornada, los comuneros y comuneras presentaron una propuesta para la creación de una futura ruta turística, actualmente en proceso de consolidación, que evidencia las potencialidades de la localidad y su capacidad para convertirse en un referente del turismo comunitario en la región.

Esta iniciativa se enmarca en la 2T de Ciudades Humanas y Buen Vivir, orientada por el Plan de las 7 Transformaciones del Presidente Nicolás Maduro, y en el Plan de la Aragüeñidad impulsado por la Vocera del Poder Popular, Joana Sánchez, quienes tienen como objetivo seguir promoviendo el turismo como un eje económico y social fundamental para el país.

Con acciones como esta, Aragua reafirma su compromiso de construir un turismo con identidad, inclusivo y sostenible, que fortalezca el desarrollo de las comunidades y potencie la riqueza cultural y social del estado.

CIUDAD MCY | FOTO: CORTESÍA