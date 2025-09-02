Secretaría de Turismo estrecha lazos para el fortalecimiento económico del Aeropuerto Los Tacarigua

CIUDAD MCY.-En el marco del “Lunes de Transformación Económica”, la Secretaría de Turismo del estado Aragua, en compañía de las autoridades aeroportuarias, realizó una visita al Aeropuerto Nacional Los Tacarigua, donde se evaluaron los primeros pasos de su proceso de transformación económica con el propósito de reforzar los lazos turísticos y fortalecer el desarrollo aéreo de la región.

Durante el encuentro, la secretaria de Turismo, Vicmar Olmos, sostuvo una conversación con el gerente del aeropuerto, General Antonio Núñez Nieves, en la que se revisaron los avances en las pruebas técnicas y operativas orientadas al fortalecimiento del funcionamiento turístico aéreo, elemento clave para ampliar la conectividad y posicionar a Aragua como un destino de referencia.

En este sentido, la funcionaria destacó que estas acciones forman parte de las políticas estratégicas impulsadas por la Gobernadora Joana Sánchez, quien ha reafirmado su compromiso de garantizar las condiciones necesarias para el crecimiento económico y turístico de la entidad.

Con esta visita, el Gobierno de Aragua reafirma su intención de consolidar al Aeropuerto Los Tacarigua como un espacio moderno, funcional y de oportunidades, en beneficio tanto de los ciudadanos como del impulso turístico regional.

PRENSA SECRETARÍA DE TURISMO | FOTOS: CORTESÍA