Maracay se convertirá en epicentro del liderazgo empresarial y femenino

***El próximo 13 de septiembre la capital aragüeña será sede de la primera edición del Congreso Visionarias Fest, evento que reunirá expertos, empresarios y emprendedores, combinando charlas de alto nivel, networking estratégico y experiencias creativas

CIUDAD MCY.-El mundo empresarial y emprendedor tendrá un nuevo punto de encuentro: Visionarias Fest “Liderazgo femenino que trasciende”. Una propuesta fresca e innovadora que reunirá en un solo escenario a destacadas figuras nacionales y regionales para compartir experiencias, estrategias y herramientas que potencian el liderazgo en todas sus dimensiones.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, la productora, empresaria y speaker Verónica Sifontes, destacó que este evento está concebido como un espacio que combina formación, inspiración y entretenimiento, convirtiéndose en una experiencia única para quienes buscan crecer, conectar y proyectarse.

“Más que un congreso, Visionarias Fest es una plataforma integral que aborda áreas clave para el desarrollo empresarial y personal: marketing, ventas, inteligencia artificial, finanzas, motivación, cuidado e imagen personal, además de espacios para el networking y la exhibición de marcas emergentes”, señaló Sifontes.

PROPUESTA SIN PRECEDENTES

La productora subrayó que el evento busca trascender el modelo tradicional de conferencias:

“Nuestro objetivo es que los asistentes no solo se lleven conocimientos, sino también contactos, alianzas estratégicas y experiencias que transformen su manera de emprender y liderar”.

En esta línea, sus creadoras anunciaron que el congreso integrará una feria comercial, donde empresarios y emprendedores podrán mostrar sus productos y servicios, generando oportunidades de colaboración y expansión de negocios.

Asimismo, revelaron que existirá un espacio para dinámicas interactivas, espectáculos y música en vivo, lo que hará del encuentro una experiencia integral en la que se aprende, se conecta y se disfruta.

VOCES QUE INSPIRAN

En este sentido, el cartel de ponentes reúne a profesionales de gran trayectoria, que desde su experiencia aportarán herramientas prácticas para fortalecer tanto el desarrollo personal como el empresarial.

Carly Montiel, empresaria y speaker internacional experta en ventas, será la host oficial del evento, guiando a los asistentes durante toda la jornada.

María Guarapano, periodista, empresaria y conductora de televisión, compartirá su visión sobre la comunicación como pilar del liderazgo.

La Dra. Niurka Pérez Alcalino presentará “El intestino y las emociones en el liderazgo femenino”, una conferencia sobre la relación entre bienestar integral y liderazgo.

Heiberg Castellanos, consultor financiero y CEO de Congreso Meme e Instituto de Finanzas Empresariales, abordará “Mi dinero, mis sueños, mi historia”, con estrategias para la prosperidad financiera.

Mary Carmen Bonacia, empresaria y relacionista pública, dictará “Tu rostro, tu tarjeta de presentación”, resaltando la imagen personal como recurso de posicionamiento profesional.

Aura Guillén, estratega en branding y comunicaciones, compartirá herramientas para transformar negocios y marcas a través de la comunicación efectiva.

Alejandra Zapata, abogada, speaker y actual Mrs. Grand Falcón 2025, inspirará con su visión sobre crecimiento personal y profesional desde la experiencia empresarial.

El programa se complementará con la propuesta artística de Elvys Bautista y su “Bailo Turbo”, además de presentaciones musicales que aportarán dinamismo y energía a la jornada.

LIDERAZGO FEMENINO QUE TRASCIENDE

De tal forma, con Maracay como epicentro, el Congreso Visionarias Fest se perfila como un referente que convierte la experiencia en acción, la inspiración en alianzas y la visión en resultados. Un movimiento que invita a las aragüeñas el próximo 13 de septiembre a sumar voces talentos y sueños para redefinir el liderazgo.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | CIUDAD MCY