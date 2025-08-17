Segunda fase del Plan Techo Comunal beneficiará a 60 familias de Caña de Azúcar

CIUDAD MCY.- En el marco del Plan de las 7T en su segunda transformación y del Plan de la Aragüeñidad, el estado Aragua avanza hacia la consolidación de ciudades humanas, con servicios públicos e infraestructuras óptimas y seguras.

Gracias a la articulación entre el Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas (MPPOP), el Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (Minhvi), la Gobernación del estado Aragua, el Instituto de Vivienda y Hábitat Digno del estado Aragua (VIDA) y la Alcaldía del municipio Mario Briceño Iragorry (MBI), se realizó una inspección en la Urbanización Caña de Azúcar para supervisar los Bloques 6 y 21, donde se iniciarán labores de impermeabilización como parte de la segunda fase del Plan Techo Comunal.

En el recorrido, el alcalde de MBI, Brullerby Suárez, la directora del MPPOP, Anacarina Orihuela, y el director del Minhvi en Aragua, Fernando Álvarez, constataron junto al poder popular los espacios y reafirmaron el compromiso del Gobierno Bolivariano en garantizar seguridad y condiciones de habitabilidad en los 58 apartamentos en beneficio de 60 familias aproximadamente.

En este sentido, el alcalde Suárez manifestó que en la primera fase del Plan Techo Comunal se logró la recuperación de 24 bloques gracias al trabajo articulado entre el gobierno nacional, regional, local y comunal, y que esta segunda fase dará continuidad, ampliando los beneficios a nuevas familias.

Por su parte, el director ministerial Fernando Álvarez también destacó el respaldo de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor y de la gobernadora Joana Sánchez, subrayando la labor conjunta con el Poder Popular Organizado en la comuna Cañabantú, reafirmando el compromiso con la recuperación de esta urbanización, considerada la más grande de Latinoamérica, con un total de 248 torres.

Comunidad Comprometida

En representación de los vecinos, Katiuska Salgado, jefa de comunidad del Sector 11 de la Unidad de Desarrollo 15 (UD 15), expresó su agradecimiento y confianza en el proyecto:

“Estamos dándole un agradecimiento al presidente Nicolás Maduro, al ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, gracias a la gobernadora Joana Sánchez y a nuestro alcalde Brullerby Suárez. Estamos dándole continuidad a este importante Plan Techo Comunal, dándole respuesta a las familias que han creído en nosotros y estamos comprometidos en apoyar en todo lo necesario”.

Con estas acciones, el estado Aragua reafirma su compromiso con el bienestar de las comunidades, impulsando obras que fortalecen la seguridad habitacional de las familias aragüeñas.

PRENSA VIDA | FOTOS PRENSA VIDA