Aragua participó en I Congreso Pedagógico de Maestros Bolivarianos

** En el evento se discutieron temas vitales para el plan de 10 años de la educación Bolivariana y de esta manera fortalecer el futuro educativo en Venezuela y Aragua**

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de fortalecer los procesos, estrategias y herramientas para el crecimiento cognoscitivo y pedagógico, docentes del estado Aragua participaron activamente en I Congreso Pedagógico de Maestros Bolivarianos, realizado en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño.

El evento que se realizó durante tres días de intensos debates y propuestas, en la ciudad capital, fue un espacio clave para el futuro de la educación venezolana y aragüeña.

En representación de la Vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, la autoridad única de educación de la entidad, Leira Suarez junto a los docentes de los 18 municipios del estado, participaron activamente en congreso que recogió propuestas surgidas de asambleas en instituciones educativas y debatidas.

Además, en las jornadas de debate, se destacó la necesidad de profundizar el conocimiento en nuevas tecnologías e inteligencia artificial (IA).

ACTO DE CLAUSURA

El acto de clausura fue encabezado por el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, acompañado por la Primera Dama, Cilia Flores, el vicepresidente para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez; la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez; el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ricardo Sánchez; y el ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Eduardo Piñate.

Este congreso que finalizó luego de varias jornadas de trabajo, se hizocon el fin de fortalecer la educación, así como brindar el reconocimiento a los profesores y profesoras que día a día forjan educativamente el futuro de la Patria.

En este sentido, el vicepresidente sectorial, Rodríguez, delineó siete retos principales que sentarán las bases para dicho período.

Finalmente en el congreso se discutieron temas vitales para el Plan de 10 años de la Educación Bolivariana.

Aumento de la matrícula escolar: La meta es superar los 6 millones de estudiantes, buscando activamente a cada niño casa por casa. Mejora de las condiciones laborales y bienestar de los docentes: Se busca garantizar el bienestar social y físico de maestras y maestros. Defensa del tiempo escolar: Cumplir rigurosamente con la planificación educativa. Ordenamiento de los programas educativos: Se continuará el trabajo en áreas clave como Matemática, Ciencia, Identidad y Lenguaje. Atención a la educación especial y la neurodiversidad: Un enfoque inclusivo para todos los estudiantes. Desarrollo de un sistema de dirección escolar colectivo: Involucrar a toda la sociedad en la gestión educativa. Mejora de la infraestructura y recursos pedagógicos: Optimizar las condiciones de los planteles y las herramientas de enseñanza.

YORBER ALVARADO | FOTOS CORTESIA