Selección masculina de voleibol clasificó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

CIUDAD MCY.-La selección masculina de voleibol de Venezuela consiguió su boleto a las semifinales de la Copa Panamericana (Norceca) que se disputa en Guanajuato, México, luego de cerrar la fase de grupos con un total de tres victorias consecutivas y sin ceder sets. Este resultado también le otorgó la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

El equipo, dirigido por el entrenador Rubén Wolochin, consiguió derrotar en su último encuentro de grupo a Antigua y Barbuda con parciales de 25-15, 25-16 y 25-8. En ese partido, Venezuela dominó en ataque (42-18), bloqueo (7-5) y servicio (6-0 en aces). Los máximos anotadores fueron José González (19 puntos), Jesús Gómez (15) e Iván Fernández (14).

Previamente, la selección nacional superó a Estados Unidos (3-0) y a Cuba (3-0), este último en un duelo donde pudo capitalizar sin problemas 32 errores no forzados del rival y sumó nueve aces. Con estos resultados, Venezuela logra ubicarse entre los dos mejores equipos del grupo, junto a Canadá, lo que le permitió avanzar directamente a la penúltima etapa del torneo.

El rival en semifinales será definido entre los ganadores de los cruces Colombia vs. Chile y Estados Unidos vs. México. El partido está programado para el sábado a las 10:00 de la noche, hora local.

