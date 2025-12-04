Selección nacional de judo cierra brillante faena con cinco medallas de oro en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

CIUDAD MCY.- Luego de asegurar el primer lugar del medallero de la disciplina el martes con las preseas áureas de Karen León y Zunilda Chávez, este miércoles la selección nacional de judo cerró ganando la quinta de oro a en la prueba de equipos mixtos en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

El combinado formado por Anriquelis Barrios, Karen León, Audreys Pacheco, Samuel Corzo, Luis Pariche y Andrés Pariche quedó invicto en el round robin contra Perú, Dominicana y Colombia.

En primer duelo, Andrés Pariche, Corzo, Pacheco y León dieron la primera victoria 4-2 sobre los incas.

Los criollos también superaron a Dominicana 4-1 con Andrés Pariche, Corzo, Pacheco y Barrios sumando el triunfo decisivo de la ronda, mientras que en el tercer choque contra Colombia, León se anotó el tanto el 3-2 definitivo ante la neogranadina Brigitte Carabali.

JUVENTUD DECIDIDA Sobre la conquista colectiva, León destacó la entrega del equipo y su felicidad por haber logrado el punto final. «Es un equipo joven, pero está dando el todo por el todo. El equipo salió muy decidido a ganar. Teníamos que ratificar el campeonato por equipos que logramos en los últimos Bolivarianos de Valledupar 2022″, sentenció la judoca olímpica. PREPARACIÓN COMPLETA Anriquelis Barrios resaltó la preparación de cerca de un año para los Juegos Bolivarianos y calificó el resultado como muy importante para el judo nacional. «Estoy muy emocionada porque he regresado a unos Juegos Bolivarianos, quizás sean los últimos, y estoy contenta de que este sea un equipo nuevo y fresco y los seguiré acompañando», agregó la medallista de oro guayanesa. La acción del judo bolivariano cerró con el kata en duplas mixtas. En el katame no kata (formas de control), Jender Guevara y Jesús Farías se quedaron con la medalla de bronce, al igual que Jellyfel Guevara y Henry Vargas en el kime-no-kata (formas de decisión). El mejor resultado fue en el nage-no-kata (formas de proyección), donde Ángel Harry y Jender Guevara se llevaron la medalla de plata. El judo venezolano culminó en el primer lugar de la clasificación de esta especialidad al coronar 5 de oro, 4 platas y 8 bronces y con un total de 17 preseas superó las 13 de Valledupar 2022.

MINDEPORTE | FOTO CORTESÍA