Presidente encabezó Consejo de Vicepresidentes Sectoriales, resaltando que «se ve el renacer permanente de la esperanza»

Ciudad MCY. – Este viernes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, expresó durante el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales, su alegría por el compartir de la llegada del Niños Dios que tuvo el pasado 24 de diciembre, junto al Poder Popular, destacando a su vez que ya ha nacido el Niño Jesús para Venezuela y la humanidad.

En la misma línea, el Jefe de Estado precisó que en Venezuela «se ve el renacer permanente de la esperanza de que Dios siempre está con nosotros». Resaltando que el Niño Jesús llegó con grandes bendiciones de paz, de una vida cada vez más próspera y bella para todo el pueblo venezolano.

En el mismo orden de ideas, dio un recuento de las personalidades y algunos lugares del mundo donde vio festejar este día tan mágico para la humanidad, como en la India, donde el primer ministro, Narendra Modi, participó en una ceremonia cristiana en una iglesia; esto como muestra del gran respeto por «nuestro Señor Jesucristo, un respeto creciente porque Jesús vino a traer la buena nueva».

Aunado a ello, el Mandatario Nacional también mencionó que más temprano, el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales estuvo reunido, debatiendo y planificando lo que sería el balance y evaluación del 2025, así como los planes de acción, la Agenda Concreta de Acción (ACA) del Gobierno Bolivariano 2026-2031.

Por otra parte, puntualizó que el Plan de la Patria «es una herencia directa, proyecto original, del Libertador Simón Bolívar»; por lo que, el Plan de la Patria de las 7 Grandes Transformaciones está en constante fortalecimiento para seguir llevando hacia adelante al país.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA