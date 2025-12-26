Venezuela continúa avanzando integralmente con las 7 Transformaciones del Plan de la Patria

Ciudad MCY. – Durante el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros,enfatizó que «Venezuela sigue en lucha de resistencia activa, victoriosa, y con la iniciativa y ofensiva permanente en todos los frentes de batalla».

Asimismo, dijo que la coyuntura actual mantiene al pueblo venezolano con firmeza, victoriosos y multiplicando los esfuerzos para la paz de la Nación, ya que desde cada trinchera se están perfeccionando los planes de acción, la Agenda Concreta de Acción (ACA), como parte del cierre del año 2025, al cual destacó como «un año bendito, bendecido, donde se ha cumplido 200 años de la fundación de nuestra amada Bolivia».

En la misma línea, el presidente Maduro puntualizó que el año 2025, es el año de la fundación y victorias de la humanidad; agregando que Venezuela continúa avanzando de manera integral con las 7 Transformaciones del Plan de la Patria, y las «7 dimensiones del desarrollo presente».

Por tanto, el Jefe de Estado, envió un caluroso saludo al pueblo de Bolivia, esa Bolivia profunda, que «(…) hace 200 años se vio su nacimiento estelar».

En contexto histórico, el Mandatario Nacional recordó que Bolívar, Sucre, y el Ejército Unido Libertador, liberaron a los pueblos del «Templo del Sol», por lo que, esto es muestra de que «el pueblo luchó contra un imperio que saqueó y esclavizó tres siglos a nuestra América».

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA