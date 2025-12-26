Entregada primera fase del Hospital Central de Maracay totalmente recuperada y equipada

La rehabilitación del principal centro de salud de la región central se ve concretada gracias al presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez, dando respuesta a las querencias del pueblo de que fuera restaurado este nosocomio para una mejor atención

CIUDAD MCY.- En un hecho trascendental para la salud del estado Aragua y cumpliendo con su palabra adquirida durante su campaña electoral la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, durante un pase presidencial con el Mandatario Nacional, inauguró la primera fase del Hospital Central de Maracay (HCM) totalmente equipado.

Tal cómo se comprometió en su acto de investidura como mandataria regional, realizado en el Histórico Samán de Güere, frente al presidente Nicolás Maduro, y el pueblo aragüeño, la gobernadora Sánchez en perfecta articulación con Ministerio del Poder Popular Para la Salud (MPPS) y la Corporación Juntos Todo es Posible, en el marco de la 2 T y 4 T del Plan de las 7 Transformaciones, hizo realidad la restauración integral del principal centro de salud de la región central.

Mediante la recuperación del nosocomio, se logrará ofrecer mejor atención y brindar servicios de calidad en materia sanitaria no solo para los aragüeños, sino también para aquellas personas que requieran atención hospitalaria y provengan de cualquier estado del país.

El acto de inauguración contó con la presencia de la ministra del Poder Popular para la Salud, Dra. Magaly Gutiérrez; la autoridad única de Salud de Aragua, Yosmary Lombano, la directora del HCM, Elba Petit, el personal médico y de enfermería que labora en estas áreas, pacientes y familiares que serán atendidos, quienes agradecieron el compromiso de las autoridades.

SERVICIOS DE ALTOS ESTANDARES Y ÁREAS MÁS HUMANIZADAS

En consonancia con el nuevo método de gobernanza de la mano del Poder Popular, el Gobierno Bolivariano de Aragua, fundamentándose en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Maduro y en el Plan de la Aragüeñidad, ejecutó la recuperación de los diferentes servicios y áreas del centro de salud.

Los espacios que contarán con un personal médico y de enfermeros que serán los encargados de brindar una atención más humana, sensible y cercana a todos los pacientes que necesiten el servicio dotados con tecnología de punta son los siguientes:

• Nutrición y dietética. Odontología.

• Gastroenterología. Ginecología.

• Otorrinolaringología Alergología.

• Dermatología. Epidemiología.

• Urología. Nefrología.

• Oftalmología. Hematología.

• Oncología. Psiquiatría.

• Audiología. Control de niño Sano

• Medicina Física. Terapia de Lenguaje.

• Imagenología. Rehabilitación de Laboratorio.

• Ecografía. Banco de Sangre.

• Inmunización. Terapia Intensiva y Neonatal.

• Infectología. Medicina I,II,III,IV.

• Farmacia. Unidad de Mezcla.

• Trabajo Social Enfermería y Neurocirugía.

• Cirugía Plástica. Anestesiología.

• Radiología. Pediatría y Urgencias.

ATENCIÓN DIRECTA A LOS PACIENTES

Para lograr una atención directa a 89.530 pacientes que serán atendidos mensualmente, en el HCM se realizaron diferentes labores que permitirán una mejor comodidad y seguridad tanto como para familiares, personal médico y los ciudadanos que requieran los servicios.

Entre los trabajos destacan: climatización, pintura externa e interna, frisado, remodelación de la infraestructura, ornato, poda, desmalezamiento, demarcación vial, reestructuración y rehabilitación de todo el sistema de drenaje del hospital, así como las aguas potables, remodelaciones en pisos, paredes, techos e iluminación, humanización de las distintas áreas.

Además para contribuir a una operatividad eficiente de los diferentes servicios, se realizó la reinauguración del sistema de calderas del nosocomio, así como el área de neología permitiendo una mayor efectividad en los servicios de salud y el funcionamiento del hospital.

Cabe destacar que estas acciones responden directamente a las querencias del pueblo de que fuera restaurado este centro de salud para una mejor atención y obedeciendo al pueblo, la gobernadora Joana Sánchez junto al tren del ejecutivo regional, trasformó ese planteamiento en una realidad concreta y palpable.

DOTACIÓN A DETALLE

Durante la reinauguración del HCM, se realizó la dotación de las áreas para lograr una atención con equipo médico de altos estándares que concreten una respuesta inmediata a las necesidades de los aragüeños.

EMERGENCIA DE ADULTO

Áreas Restauradas con Climatización e Iluminación

• Triaje – Reanimación

• Trauma – Shock

• Cirugía – Observación

• Sintomático Respiratorio

• Cuidados Coronario

• Cuidados Críticos

• Minisuministro

• Área de descanso

EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE EMERGENCIA

• 51 Camas con colchón más lencería

• 4 Camillas de traslado

• 51 Escabeles – 22 Monitores multiparametros

• 4 Tensiómetros – 20 Glucómetros

• 2 Nebulizadores -5 Carros de paro con Desfibrilador y Laringoscopio.

• 5 Electrocardiografo. – 30 Bombas de Infusión.

• 1 Ecocardiografo – 1 Ecografo.

• 8 Sillas de Rueda -3 lámparas Cuello Cisne.

• 4 Carros de Medicamentos -3 Carros de tratamiento.

• 39 Flumiter-12 Aspiradores de Galeras.

• 8 Vitrinas doble cuerpo -36 Sillas y 8 Escritorios para las áreas administrativas y asistenciales

• 19 Literas con 38 Colchones.

AREA QUIRURGICA.

9 QUIROFANOS – RECUPERACION – ÁREA ADMINISTRATIVA – ÁREA DE DESCANZO

• 1 Ecosonograma Doppler – 18 Videolaringoscopio.

• 9 mesas operatorias – 6 máquinas de anestesia.

• 5 camillas de traslado – 16 electrovisturi.

• 5 Monitores Multiparámetros – 9 mesas circular.

• 9 mesas de Mayo -1 perforador canulado para traumatología.

• 19 recipientes de acero inoxidable -1 carro de historias.

• 1 carro de tratamiento -16 para les de acero inoxidable.

• 16 Flumiter – 1 Rx Portátil – 4 Radio transportadores

• 5 ambulancias – 5 aspiradores de Galeras.

• 4 bombas de Infusión -5 desfibriladores.

• 5 laringoscopio – 8 Escritorios y 20 Sillas para las áreas administrativas y asistenciales.

• 3 neveras, 3 microondas y 3 cafeteras para áreas de emergencia.

• 5 literas con 10 colchones.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY |

FOTOS GBA