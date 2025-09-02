En medio de la revolución que armaron por el anuncio de su gira mundial, los hermanos Primera viajaron a la ciudad de Miami para complacer a su público e interpretar sus mejores éxitos incluyendo los que pertenecen al lado A de su nuevo disco “¡Se buscan! Vivos o Inmortales”.

En redes sociales ya circulan cientos de imágenes de la grabación que, no cabe duda, será de las que más disfrute el público. Muy frescos y emocionados, los artistas imprimieron toda su energía rodeados de amigos, familiares y colegas.

Entre los asistentes al evento estaban Víctor Drija, Blanca Aljíbes, Daniel Sarcos, Mari La Carajita, el exfutbolista José Manuel Rey y, Ronald Borjas, quien se unió a los cantantes para interpretar el tema “Te haré feliz”.

Cabe resaltar que, la velada del viernes 29 se realizó en La Scala Miami y, estuvo disponible para un público limitado que logró comprar su entrada.

Por los momentos, los dueños de hits como “Fan enamorada” y “Yo sin ti”, no se han pronunciado al respecto, pero, es cuestión de tiempo para que celebren con sus seguidores este nuevo hito en su carrera.

Gira mundial de Servando y Florentino

Después de varias “Rutas de Escape”, los hijos de Alí y Sol realizarán un tour por varios países tras su última vuelta al mundo en 2022. Caracas será la primera parada, con conciertos programados para los días 16 y 17 de octubre en la Terraza del CCCT.

Luego, viajarán por otras tierras de Latinoamérica, Europa y Norteamérica, hasta finalizar en mayo de 2026 en el mágico territorio de Curazao.

Fuente El Meridiano | |FOTO CORTESÍA