Shakira revela el significado de su histórico show esta noche en Copacabana

El megaconcierto gratuito se transmitirá en vivo exclusivamente por Globo en Brasil.

CIUDAD MCY.- Shakira está lista para hacer historia en Brasil y ofrecer uno de los conciertos más importantes de su exitosa carrera. La superestrella colombiana ya se encuentra en la emblemática Playa de Copacabana como la artista principal de Todo Mundo No Rio, el megaevento gratuito que atrae a millones de personas a Río de Janeiro, en el que previamente actuaron leyendas como Lady Gaga (2025) y Madonna (2024).

En una emotiva carta abierta publicada esta semana por el diario brasileño O Globo y compartida con Billboard en inglés por representantes de la cantante el miércoles (29 de abril) — Shakira habló de lo que para ella significa lo que promete ser una presentación histórica en la icónica playa brasileña.

En la misiva, la artista de 49 años recordó que su monumental gira Las Mujeres Ya No Lloran tiene sus raíces en uno de los momentos más duros de su vida: “Un día en que todo lo que había construido se vino abajo al mismo tiempo”, escribió en alusión a su separación de su expareja.

La intérprete de “Hip’s Don’t Lie” contó que pasó meses dándole vueltas a una pregunta: ¿Por qué ella, por qué Río, por qué ahora? La respuesta, escribió, la encontró la mañana en que despertó a una vida que ya no reconocía. “Me desperté siendo otra mujer y con otra vida”, recordó. “Y al día siguiente había que levantarse igual, hacer el desayuno, llevar a los niños al colegio, contestar el teléfono, sostener una carrera. La vida no le da tregua a las mujeres que de pronto se quedan solas con todo encima”.

Shakira afirmó que a partir de ese momento tuvo que reinventarse enteramente — como madre, proveedora, artista y mujer—, y que ese periodo de aprendizaje se convirtió en la columna vertebral de su era Las Mujeres Ya No Lloran.

“No es un grito de revancha ni una bandera de victimismo”, afirmó. “Es exactamente lo contrario: es la constatación serena de que llorar ya no alcanza, de que hay hijos que sostener, cuentas que pagar, vidas que empujar hacia adelante. Y de qué se puede hacer, y se puede hacer con dignidad”.

En su recorrido por el mundo, pudo ver su historia reflejada en los rostros de otras mujeres que la esperaban después de sus conciertos para contarle, en dos minutos, sus propias versiones de la misma historia. “Mujeres que estaban solas pero no derrotadas”, señaló la barranquillera. “Y entendí que lo que yo creía que era una experiencia íntima era en realidad la biografía de toda una generación de mujeres latinas”.

Indicó que durante décadas la imagen de la mujer latina se estigmatizó a “entregada al cuidado de la casa, callada y suplente… Esa imagen es obsoleta. La mujer latina de hoy decidió salir adelante y ser proveedora de todo: sostiene la economía de la casa, decide, lidera, levanta proyectos, cría sola si tiene que criar sola”.

Shakira afirmó que esa comprensión se profundizó cuando llegó a Brasil y supo que 20 millones de madres solteras crían a sus familias prácticamente solas. “Guau, yo soy una de ellas”, pensó.

También describió a Río como un lugar donde la naturaleza misma le recuerda a la gente lo que realmente importa: el océano, la luna, los tambores en cada esquina, la sensación de que la vida está hecha para ser bailada. “Porque en ese presente está el amor, está la felicidad, está el sentido de la vida. No hay que buscarlo en otro lado”, expresó.

La carta finaliza con una invitación a sus fans a encontrarse con ella “donde la marea humana se mezcla con la marea del mar”.

La transmisión del megaconcierto de Shakira en Copacabana se podrá ver solo en Brasil, con una transmisión a cargo de la cadena Globo en su plataforma televisiva y su aplicación, Globo Play. El show ocurrirá tras su histórico concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México, el pasado 1 de marzo, donde batió récords reuniendo a 400 mil personas.

La gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, que comenzó el 11 de febrero de 2025 y continúa con fechas a lo largo de este año, estableció oficialmente un récord Guinness como la más taquillera de todos los tiempos entre artistas hispanos. El histórico tour recaudó la asombrosa cifra de 421,6 millones de dólares y vendió 3,3 millones de boletos en 86 shows, según cifras reportadas a Billboard Boxscore.

La parada final de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour será en España, con una residencia de 11 conciertos programados entre septiembre y octubre próximos en Madrid.

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FOTO : CORTESÍA