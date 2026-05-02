Top Model’s de Reinas combina elegancia y sensibilidad humana

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de romper los estereotipos de frivolidad en el mundo del modelaje, la organización Top Model’s de Reinas Fashion Show inicia sus preparativos bajo la premisa de que la verdadera belleza reside en el compromiso de la sensibilidad humana y el servicio comunitario.

En una entrevista con Ciudad MCY la profesora Nilza Rodríguez, directora de Comunicación y Publicidad, manifestó que el certamen combina el modelaje de alta costura con un impacto directo a las comunidades más vulnerables del estado.

El concurso que va más allá de la belleza se consolida por ser diferente, ya que las candidatas deben cumplir con una agenda de labor social que incluye actividades comunitarias.

«Queremos demostrar al estado Aragua que las organizaciones de modelaje no son frívolas, aquí marcamos la fibra humana de las candidatas hacia los sectores más vulnerables», afirmó Rodríguez.

​Nilza detalló que el programa de actividades incluye: jornadas de alimentación en la que las candidatas se movilizan por las comunidades para brindarle una mano amiga a los niños, jóvenes y adultos. Asimismo llevan a alegría a los centros de salud donde apoyan a los niños con discapacidad y personas con patología oncológica.

MODA Y CORONACIÓN

​El evento mantiene su posición en el mundo de la belleza y para esta edición 2026, las aspirantes a la corona desfilarán en la pasarela trajes de galas de reconocidos diseñadores que marcarán la diferencia en la noche final.

​La profesora Nilza Rodríguez destacó que la noche de coronación está prevista para finales de mayo o principios de junio.

«Esa noche se otorgarán tres títulos principales entre ellos Top Model’s de Reinas, Model’s Labor Social y el distinguido título de Belleza que inspira».

​Esta edición de Top Model’s de Reinas Fashion Show 2026 estará llena de sorpresas, elegancia, talento y será patrocinado por uno de los centros comerciales más populares que tiene la ciudad de Maracay.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CIUDAD MCY