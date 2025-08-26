Ciudad MCY

Comunicación Patria

Eventos

Shanelle Productions prepara el regreso de su serie premiada Elixir: After Time

PorBeatriz Guilarte

Ago 26, 2025

CIUDAD MCY.- Shanelle Productions ya se encuentra trabajando en la segunda temporada de Elixir: After Time, la serie de misterio con tintes de romance LGBTQ+ que ha cautivado a la audiencia internacional y superado los 4.3 millones de visualizaciones en YouTube.

Michelle Deniesse Lugo, co-creadora y protagonista, ha sido vista recientemente realizando actividades vinculadas al mundo veterinario, lo que ha despertado especulaciones sobre su preparación para retomar el papel de Max, la enigmática veterinaria de la historia. Tras su mudanza a Los Ángeles junto a Alexandra “Shana” Alvarez Pilonieta, ambas fueron vistas compartiendo con productores y ejecutivos de compañías como Maua Media, Focus Features e incluso Netflix, lo que podría apuntar a futuras alianzas estratégicas.

En redes sociales, las creadoras también han mostrado rutinas de preparación física que muchos interpretan como un entrenamiento específico para sus personajes. Entre los seguidores, ya circulan teorías sobre una temporada más ambiciosa, con nuevos episodios, personajes inesperados y una fecha de estreno que mantiene a la audiencia expectante.

El éxito de Elixir: After Time no es casualidad. La primera temporada fue reconocida en prestigiosos festivales internacionales, recibiendo importantes galardones y múltiples nominaciones y selecciones oficiales en diversos certámenes, consolidando su posición como una de las producciones independientes más prometedoras de los últimos años.

Con este recorrido y un fandom en constante crecimiento, la expectativa por la segunda temporada está más alta que nunca.

CIUDAD MCY

FOTO: CORTESÍA

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Venezuela

Vicepresidenta Rodríguez fortalece cooperación con la India en áreas estratégicas

26 de agosto de 2025 Rafael Velásquez
Cultura

Plan “Aragua es Cultura” promoverá difusión de tradiciones populares

26 de agosto de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

Instalada comisión de servicios públicos e infraestructura en Zamora

26 de agosto de 2025 Beatriz Guilarte
Aragua

Ministerio de Comercio de Aragua y Sundde activan operativo “Vacaciones Felices 2025”

26 de agosto de 2025 Beatriz Guilarte