Shanelle Productions prepara el regreso de su serie premiada Elixir: After Time

CIUDAD MCY.- Shanelle Productions ya se encuentra trabajando en la segunda temporada de Elixir: After Time, la serie de misterio con tintes de romance LGBTQ+ que ha cautivado a la audiencia internacional y superado los 4.3 millones de visualizaciones en YouTube.

Michelle Deniesse Lugo, co-creadora y protagonista, ha sido vista recientemente realizando actividades vinculadas al mundo veterinario, lo que ha despertado especulaciones sobre su preparación para retomar el papel de Max, la enigmática veterinaria de la historia. Tras su mudanza a Los Ángeles junto a Alexandra “Shana” Alvarez Pilonieta, ambas fueron vistas compartiendo con productores y ejecutivos de compañías como Maua Media, Focus Features e incluso Netflix, lo que podría apuntar a futuras alianzas estratégicas.

En redes sociales, las creadoras también han mostrado rutinas de preparación física que muchos interpretan como un entrenamiento específico para sus personajes. Entre los seguidores, ya circulan teorías sobre una temporada más ambiciosa, con nuevos episodios, personajes inesperados y una fecha de estreno que mantiene a la audiencia expectante.

El éxito de Elixir: After Time no es casualidad. La primera temporada fue reconocida en prestigiosos festivales internacionales, recibiendo importantes galardones y múltiples nominaciones y selecciones oficiales en diversos certámenes, consolidando su posición como una de las producciones independientes más prometedoras de los últimos años.

Con este recorrido y un fandom en constante crecimiento, la expectativa por la segunda temporada está más alta que nunca.

CIUDAD MCY

FOTO: CORTESÍA