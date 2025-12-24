Supercines Premium llegó a Maracay para elevar la experiencia cinematográfica

Cuatro nuevas salas de lujo, propuestas gastronómicas únicas y un after movie bar trae para ti un estilo único de cines en Venezuela

CIUDAD MCY.-Con una propuesta diferente, Supercines, con más de 60 años en el mercado venezolano, llega a Maracay “Supercines Premium” ideal para trasladar a los visitantes a un ambiente natural y moderno, donde se une lo mejor del cine con el exceso de comodidad.

Listos para llevar la experiencia cinematográfica a otro nivel en el C.C. Unicentro, Supercines Premium brinda espacios cómodos y amplios.

Yeisy Dos Santos, gerente de marketing de Supercines expresó sentirse muy contenta por haber traído esta propuesta a La Ciudad Jardín.

“Estoy muy feliz, me siento muy bien recibida en este centro comercial que recién empezamos hace 6 meses las negociaciones con Unicentro y ha sido un aliado espectacular”.

Es importante destacar que este es el primer cine temático de Venezuela.

“Queríamos darle a Maracay algo distinto y así nace Supercines Premium, un espacio para entretenerse desde que entras al lobby con un ambiente totalmente inmersivo inspirado en la naturaleza moderna y progresista que es prácticamente lo que queremos entregarle a Venezuela, algo que nos conecte con la naturaleza y también con el avance que nos merecemos y es precisamente lo que estamos haciendo en Supercines Premium”.

Asimismo, Dos Santos explicó que siguen manteniendo las promociones en la semana.

“Los lunes populares, martes duo, miércoles de 20% jueves y viernes de super Friends, es decir que no hay excusas para visitar una sala premium, una sala distinta con butacas 100% cuero, reclinables con unos sofás para dos personas que son el exceso de comodidad y además el sofá para dos personas es nuestro sofá premium que incluye un trago de cortesía y una cobija para que disfruten la película super a gusto”.

“De eso se trata Supercines Premium de una propuesta mucho más amplia incluso en café, en restaurante y además en el after movie bar, que podrán disfrutar de los mejores cocteles de Maracay una vez que terminen de ver su película”, resaltó Dos Santos.

ANAIS RONDÓN | FOTOS CIUDAD MCY