Casting selecciona bailarines para Candelaria 2026 en Santiago Mariño

Ciudad MCY.- Con miras a garantizar un espectáculo de alta calidad en las tradicionales Ferias en honor a Nuestra Señora de Candelaria para el año 2026, la Dirección de Cultura del municipio Santiago Mariño realizó el pasado 20 de diciembre un casting para seleccionar a los bailarines y bailarinas que formarán parte de la apertura dancística de la gran fiesta patronal.

El director de Cultura, Jesús Corniel, explicó que esta iniciativa responde a las directrices impartidas por el presidente Nicolás Maduro, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde del municipio, Carlos Guzmán, quienes buscan resaltar la identidad cultural del municipio y ofrecer un evento de excelencia a la comunidad.

“Estamos trabajando desde ya, desde diciembre, para preparar un espectáculo extraordinario de la mano del Movimiento Dancístico Mariño (Modamar)”, destacó Corniel durante el evento, donde se presentaron diversas agrupaciones con niños y niñas ansiosos por formar parte de esta tradición.

En sus declaraciones, el servidor público extendió una invitación especial a los más pequeños: “Invitamos a todos nuestros niños y niñas a que sigamos haciendo cultura, a que fortalezcamos la danza en todos los espacios del municipio Santiago Mariño”.

Asimismo, llamó a toda la comunidad a participar activamente en los eventos programados para las Ferias de Candelaria 2026, una de las celebraciones más emblemáticas de Turmero, que cada 2 de febrero rinde homenaje a su patrona con desfiles, danzas tradicionales, misas y actividades culturales.

La Virgen de Candelaria, cuya devoción en Turmero data de más de 400 años, sigue siendo el corazón de estas festividades que unen fe, tradición y alegría popular.

Con esta preparación anticipada, las autoridades municipales reafirman su compromiso con la preservación y el engrandecimiento de las manifestaciones culturales que identifican a Santiago Mariño como un bastión de la tradición aragüeña.

Prensa Mariño | FOTOSCORTESÍA