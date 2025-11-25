Supremo de Brasil confirma sentencia de 27 años contra Bolsonaro por golpismo

Ciudad MCY.-El Tribunal Supremo de Brasil ordenó que Jair Bolsonaro comience a cumplir su condena de 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado, en la sede de la Policía Federal en Brasilia.

Bolsonaro fue arrestado tras intentar quitarse la tobillera electrónica con un soldador, alegar paranoia y alucinaciones provocadas por medicamentos.

La sentencia se declaró firme al determinar el juez Alexandre de Moraes que no caben más recursos, tras más de 100 días de arresto domiciliario de Bolsonaro.

El exmandatario se encontraba desde el sábado bajo detención preventiva en la sede de la Policía Federal en Brasilia, tras ser trasladado este fin de semana debido al riesgo de fuga, después de que intentara quitarse la tobillera electrónica.

El exmandatario cumplirá su condena en una celda de 12 m² equipada con cama individual, televisor, mesa y baño privado, bajo estrictas restricciones de visitas y uso de redes sociales.

