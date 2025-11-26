Sustituidos 50 metros de colectores en José Leonardo Chirinos III

Un total 300 familias serán beneficiadas gracias a los trabajos que se realizan en la zona

CUIDAD MCY.-Con el propósito de dar solución a la obstrucción de aguas servidas que afectaba al sector José Leonardo Chirinos III, la Alcaldía de Revenga, en coordinación con la empresa Hidrocentro, ejecutó la sustitución de 50 metros de colectores, beneficiando directamente a más de 300 familias.

Los trabajos se realizaron en la carretera Panamericana, garantizando que el sistema funcione de manera eficiente, mejorando así significativamente la calidad de vida de los habitantes de la zona.

Marcel Alarcón, vecino del sector, expresó su satisfacción por la atención recibida: “Hoy me siento muy contento, al igual que todos los vecinos, porque nos están resolviendo la situación con las aguas servidas. Los trabajadores han puesto mucho empeño para que el servicio continúe fluyendo con normalidad en nuestro sector, y eso lo agradecemos”.

Estas acciones forman parte del compromiso del gobierno nacional, regional y municipal, enfocado en la Segunda Transformación (2T) para optimizar los servicios públicos en todo el municipio Revenga, atendiendo de manera progresiva las necesidades de las comunas José Rafael Revenga, Paula Correa y Alto Tuy, consolidando el objetivo de construir ciudades más humanas y con servicios eficientes para todos.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA I FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA