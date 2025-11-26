Gobernación acelera 2T con intervención de la avenida Constitución

Ciudad MCY.-La gobernadora del estado Bolivariano de Aragua, Joana Sánchez, se apersonó este martes a la avenida Constitución de la ciudad de Maracay y constató las labores de rehabilitación que se realizan en dicha arteria vial como parte de la estrategia de la Segunda Transformación, enfocada en la creación de «Ciudades humanas, infraestructura y servicios públicos».

La mandataria regional señaló que el Gobierno regional, en articulación con el Ministerio del Poder Popular para el Transporte y siguiendo las directrices del presidente Nicolás Maduro, ha puesto en marcha un plan extraordinario que busca optimizar la circulación vehicular en esta avenida de la ciudad de Maracay.

La gobernadora Sánchez destacó, «estamos haciendo la intervención en la avenida Constitución, que nos conlleva desde la avenida Intercomunal Turmero – Maracay, y más allá, la Carretera Nacional. Grandes vías de movilidad y acceso al estado Aragua están siendo intervenidas hoy gracias a este plan extraordinario,» afirmó la gobernadora.

Sánchez aseguró que la iniciativa desarrollada en la capital aragüeña ha sido denominada «Derecho a la Ciudad, Maracay Vanguardista» y responde directamente a la demanda de la ciudadanía por la recuperación de sus vías de comunicación.

«Nosotros vamos muy rápido acá en Maracay, la gente lo que quiere es que les arreglen las vías. ¡Vamos pa’ Lante y seguimos trabajando! Gracias al presidente Nicolás Maduro», concluyó la mandataria regional, ratificando el compromiso de su gestión con el bienestar y la mejora de la calidad de vida de los aragüeños.

